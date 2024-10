Óleo de rícino virou 'queridinho' dos cabelos; veja benefícios e como usar

No entanto, é importante ressaltar que nenhum óleo é capaz de prevenir estrias completamente. Por serem cicatrizes, as estrias brancas também não terão benefícios com esse tipo de tratamento.

Óleo de rícino pode trazer benefícios para as unhas?

Parte do tratamento para as unhas quebradiças é a sua hidratação, benefício mais respaldado do óleo de rícino. No entanto, de nada adianta usá-lo sozinho. A substância pode ajudar a aumentar a hidratação da lâmina ungueal e diminuir o aspecto descamativo, mas não irá realmente fazer com que a unha cresça mais forte.

Existem contraindicações ao uso tópico do óleo de rícino?

Quem tem pele oleosa e/ou acneica deve evitar o óleo de rícino Imagem: iStock

Pessoas com pele muito oleosa ou acneica não devem aplicar óleos vegetais (ou de qualquer tipo) como o óleo de rícino.