De hibisco, verde, gengibre... Será que chá emagrecedor realmente funciona?

Alguns chás até são capazes de dar uma pequena ajuda na redução de medidas, pois têm efeito diurético, eliminando o excesso de líquido acumulado, ação antioxidante, reduzindo inflamações do corpo que prejudicam a perda de peso, e capacidade de acelerar o metabolismo por algumas horas e quebrar as células de gordura, por exemplo. No entanto, eles não fazem milagres.

Para se ter uma ideia, segundo uma revisão antiga de estudos sobre termogênicos publicada no periódico International Journal of Obesity, substâncias como a cafeína (comum no chá-mate e chá preto) e as catequinas (presentes no chá verde) agem de maneira limitada no processo de perda de peso, elevando o gasto energético em até 5% —um percentual baixo para realmente fazer diferença na balança.

Portanto, dieta e exercício são realmente imprescindíveis para gerar o déficit calórico necessário para o emagrecimento e a redução da gordura abdominal.