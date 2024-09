Truques para dormir mais rápido: 6 receitas de chá para fazer em casa

3. Chá de passiflora: Estudos sugerem que o chá atua aumentando o GABA, um aminoácido que reduz a atividade no sistema nervoso central. Isso resulta em relaxamento, melhora do humor e do sono, diminui sintomas de ansiedade e estresse.

Como fazer chá de passiflora: o chá deve ser preparado com 3 g a 5 g de folhas secas em 250 ml de água. Uma xícara da bebida pode ser ingerida antes de dormir.

Imagem: Divulgação

4. Chá de valeriana: A raiz de valeriana contém compostos que incluem ácido valerênico, isovalérico e os antioxidantes hesperidina e linarina, que têm propriedades sedativas e estimulantes do sono. Por influenciar no funcionamento das células nervosas, ajuda em crises de insônia, agitação, esforço mental, cansaço. Ela ameniza dores e estresse rotineiro, assim como cólicas menstruais, efeitos de menopausa e TPM.

Como fazer chá de valeriana: semelhante aos outros chás, devemos ferver a água, adicionar uma colher da raiz de valeriana e deixar repousar por alguns minutos. Beba em seguida.

5. Chá de lavanda: A lavanda serve como um chá calmante muito eficiente, não apenas como matéria-prima de óleos essenciais, desinfetantes e sprays para ambientes. Se não for utilizar a lavanda para fazer chás, a sugestão é massagear a testa, ao redor do nariz e as mãos com óleo essencial da planta ou aplicar gotas no travesseiro.