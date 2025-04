Se sente sugado? 5 tipos de vampiros emocionais e como agir com eles

As histórias de terror estão repletas de narrativas com os vampiros, um personagem folclórico de origem eslava que suga o sangue ou a energia vital de suas vítimas para se manter vivo. A popularização dessa criatura monstruosa se tornou ainda mais forte com o filme "Drácula", de Bram Stoker, lançado em 1992.

Mas a ideia do vampiro hoje já é compreendida de outras formas, inclusive para descrever seres de carne de osso que vivem entre nós. Uma delas é o "vampiro emocional", que se alimenta da energia, atenção, compaixão e saúde emocional dos outros. Esse segundo vampiro é uma ameaça mais sutil e psicológica, agindo como um tipo de parasita social.

Por exemplo, uma pessoa que constantemente monopoliza conversas, se faz de vítima, ou cria um ambiente de drama e manipulação, poderia ser vista como um "vampiro emocional". Ela "suga" indivíduos ao seu redor, de forma que eles se sintam exaustos ou desestabilizados, como se tivessem perdido algo importante sem nem perceber.