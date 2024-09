Infarto silencioso: é possível ter um ataque cardíaco e não sentir nada?

Mal-estar, cansaço ao fazer esforço, falta de ar, dor intensa que pode ir do pescoço para o braço, costas e até uma dor torácica atípica. Em algumas situações, esses sintomas podem ser negligenciados pela correria do dia a dia, mas o que está escondido é algo muito mais grave. O infarto silencioso, como o nome diz, nem sempre vai dar um sinal da gravidade do problema.

Por esta razão, a doença pode permanecer desconhecida e não tratada, o que aumenta o risco de morte em uma possível nova ocorrência e complicações como a insuficiência cardíaca.

Em 2022, VivaBem contou o caso do aposentado Carlos Antônio Oliveira, 74, que se sentia apenas cansado de suas atividades normais quando procurou um cardiologista para uma avaliação. O paciente, que era hipertenso, foi submetido a uma cirurgia de revascularização do músculo do coração (miocárdio) após o diagnóstico de infarto silencioso.