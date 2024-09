Por que certas memórias duram horas e outras toda vida? Veja como se formam

O hipocampo é uma pequena estrutura que gerencia as memórias. Mas as memórias em si ficam armazenadas em diferentes áreas do cérebro, incluindo o córtex (camada externa) e regiões mais profundas (subcórtex), dependendo do tipo de lembrança.

É o hipocampo quem "decide" o que é importante ser memorizado e onde essa informação irá ficar armazenada no cérebro.

"Além disso, a estrutura tem um papel muito importante na recuperação das memórias. Quando nos recordamos de algo, significa que foi o hipocampo que fez com que a informação armazenada voltasse e fosse lembrada, por isso dizemos que ele gerencia as memórias", explica a professora.

Fatores externos também influenciam

Imagem: Antonio Suarez Vega/Getty Images/iStockphoto

Toda a atividade cerebral é fundamentada por uma figura-chave na arquitetura do cérebro, que é o neurônio.