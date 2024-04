Fortalece sistema nervoso e melhora os cabelos: os benefícios do amendoim

Benefícios do amendoim

1. Ajuda na prevenção do diabetes tipo 2

Pesquisas indicam que as gorduras monoinsaturadas e as fibras presentes no amendoim podem ajudar a estabilizar o nível de açúcar no sangue, o que é benéfico na prevenção do diabetes tipo 2. Um dos estudos, publicado no Jama Network, mostra inclusive que o consumo da nut e da manteiga de amendoim reduziu o risco de diabetes tipo 2 em mulheres.

Portanto, o amendoim é um alimento interessante para compor a dieta de pessoas que já têm um quadro de resistência à insulina ou daquelas que têm predisposição na família para desenvolver a condição.

Mas é importante buscar a orientação de um nutricionista para ter um equilíbrio na dieta, evitando o aumento da ingestão calórica. Bruno Fischer, nutricionista esportivo e doutor em educação física

2. Promove a saúde cardiovascular