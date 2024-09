Veja truques sobre o que comer para evitar o envelhecimento precoce da pele

Veja os nutrientes necessários e alimentos indicados para evitar o envelhecimento da pele e o que evitar.

O que incluir na dieta

Antioxidantes: Os antioxidantes protegem a pele contra os danos de radicais livres, neutralizando essas substâncias que contribuem com o aparecimento de rugas, manchas escuras e perda da elasticidade da pele. O principal deles é a vitamina C, que também é eficaz na proteção contra danos dos raios ultravioletas do sol e contribui com a síntese de colágeno. Além disso, entram na lista a vitamina A e E.

O que comer: frutas cítricas, morango, kiwi, acerola, goiaba, fígado, ovos, leite integral e derivados, batata-doce, vegetais verde-escuros e oleaginosas.

Selênio: O selênio é um mineral que também protege as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres. Dessa forma, previne o envelhecimento precoce da pele, como rugas e linhas finas. Além disso, desempenha um papel importante na cicatrização de feridas e na regeneração da pele. Ele promove a reparação de tecidos e reduz a inflamação em casos de acne e eczema.