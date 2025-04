Como Samuel Xavier engoliu Neymar

Samuel Xavier é lateral direito. Era, portanto, para cima dele que Neymar cairia com mais ímpeto quando saísse do banco e fosse para o jogo entre Fluminense e Santos. E lá vem Neymar, depois de semanas em recuperação, para o campo. Segundo tempo inteiro para ser jogado, zero a zero no placar.

Neymar parece estar a fim. Pega a bola e tenta ser vertical. Vai no mano a mano com Samuel Xavier. Samuel Xavier não se entrega e as disputas são tensas. Neymar deixa o braço na cara de Samuel Xavier, o lateral cai, Neymar vai lá e mete o dedo na fuça de Samuel Xavier Cartão amarelo para o craque.

Segue o jogo. Neymar tenta como pode e é marcado com competência por Samuel Xavier e Bernal, o dedicado volante. Neymar vai ficando furioso. O zero a zero não sai do placar. Neymar, que entrou no segundo tempo, cansa; Samuel Xavier, que jogou 90 minutos, não. E o lateral, vendo o craque cansado, vai para o ataque. Cinquenta e um minutos do segundo tempo. Vai acabar. Último ataque tricolor. Samuel Xavier está por lá no apoio. A bola sobra para ele no bico da grande área e ele chuta. Gol. Fim de jogo.