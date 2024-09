Por que ter uma poupança de músculos pode salvar sua vida ao envelhecer?

Marcos Bezerra de Almeida, professor e chefe do departamento de educação física da UFS (Universidade Federal de Sergipe), aponta que quando a pessoa tem pouca massa muscular passa a ter capacidades básicas de equilíbrio e força comprometidas, e por isso dificuldade para realizar tarefas cotidianas, como levantar-se, andar e correr.

"A perda da função muscular resulta em perda de controle corporal, prejudicando o equilíbrio e aumentando o risco de quedas e acidentes que podem levar a tempos prolongados de imobilização, agravando o quadro original", explica Almeida.

Além de gerar dificuldades de locomoção, a perda de massa muscular também pode levar a morte.

"Essa perda de massa muscular faz com que os idosos tenham uma tendência maior de desequilíbrio, o que pode ser fatal", explica João Antonio Matheus Guimarães, médico ortopedista e ex-presidente da SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia).

Dados do Ministério da Saúde revelam que a queda da própria altura é a terceira principal causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos no Brasil. Entre 2013 e 2022, foi responsável pela morte de 70.516 idosos no país —média de 19 mortes por dia.

Massa muscular x perda de peso