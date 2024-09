Brasil tem 23 hospitais entre os melhores do mundo; veja ranking global

O Brasil tem 23 hospitais entre os melhores centros especializados do mundo, apontou o ranking World's Best Specialized Hospitals 2025, realizado pelo quinto ano pela revista americana Newsweek em parceria com a plataforma de dados Statista.

Foram reconhecidos hospitais das principais metrópoles globais em 12 áreas —os 300 melhores em cardiologia e oncologia, 250 melhores em pediatria, os 150 de destaque em cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, ortopedia e pneumologia, os 125 no topo em neurologia, neurocirurgia e urologia e, por fim, os 100 que lideram em ginecologia e obstetrícia.

Os resultados foram obtidos a partir de uma pesquisa entre dezenas de milhares de profissionais médicos que deram recomendações em suas especialidades. Também pesaram na decisão as certificações de cada hospital e os resultados dos tratamentos dos pacientes.