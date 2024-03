Hospital Albert Einstein é o 28º melhor do mundo; lista tem 6 brasileiros

Em 2024, o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, foi considerado o 28º melhor do mundo, e o melhor do Hemisfério Sul e da América Latina. A unidade subiu seis posições em relação ao ano anterior. A Mayo Clinic (1º), Cleveland Clinic (2º) e Toronto General (3º) ocuparam as três primeiras posições. Os dois primeiros ficam nos Estados Unidos e o terceiro, no Canadá.

Esse reconhecimento é fruto de uma trajetória de excelência, inovação, produção de conhecimento e compromisso com a qualidade e segurança em saúde.

Hospital Albert Einstein, em nota divulgada em seu site

O Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ficou com a posição de número 82. Foi o segundo melhor hospital do Brasil e da América Latina, segundo o ranking.

Ao todo, seis hospitais brasileiros fazem parte do top 250 do ranking. São eles: o Hospital Sírio-Libanês (82º), o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (119º), o Hospital Moinho de Vento (132º), o Hospital Santa Catarina Paulista (171º) e o Hospital das Clínicas da USP (200º).

Duas unidades da Colômbia, duas do México e uma do Chile também integram a lista dos 250 melhores.

Veja a lista dos 30 melhores hospitais:

1 Mayo Clinic - Rochester (EUA)

2 Cleveland Clinic (EUA)

3 Toronto General - University Health Network (Canadá)

4 The Johns Hopkins Hospital (EUA)

5 Massachusetts General Hospital (EUA)

6 Charité - Universitätsmedizin Berlin (Alemanha)

7 Karolinska Universitetssjukhuset (Suécia)

8 AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière (França)

9 Sheba Medical Center (Israel)

10 Universitätsspital Zürich (Suíça)

11 Singapore General Hospital (SGH) (Singapura)

12 UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center (EUA)

13 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) (Suíça)

14 Universitätsspital Basel (Suíça)

15 Universitätsklinikum Heidelberg (Alemanha)

16 Stanford Health Care - Stanford Hospital (EUA)

17 AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou (França)

18 The University of Tokyo Hospital (Japão)

19 Brigham And Women's Hospital (EUA)

20 The Mount Sinai Hospital (EUA)

21 Rigshospitalet - København (Dinamarca)

22 Asan Medical Center (Coreia do Sul)

23 Aarhus Universitetshospital (Dinamarca)

24 St. Luke's International Hospital (Japão)

25 Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer Universitätscampus (Áustria)

26 LMU Klinikum (Alemanha)

27 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (Alemanha)

28 Hospital Israelita Albert Einstein (Brasil)

29 Oslo Universitetssykehus (Noruega)

30 Sunnybrook Health Sciences Centre (Canadá)