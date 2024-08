'Acordei com dor de cabeça insuportável': aos 27, ela teve 2 AVCs em 5 dias

Me automediquei e fui para a festa, mas a dor só piorou. Ao chegar em casa à noite, fui dar janta para a Analu, minha visão ficou turva e não conseguia acertar a colher na boca dela. Desmaiei enquanto dava comida pra ela.

Minha avó conta que estava tomando banho, ouviu a Analu chorar e perguntou se estava tudo bem, como não respondi, ela foi até a cozinha e me encontrou caída no chão. Ela pediu ajuda e uma vizinha me levou para o hospital.

Adriana com a filha Imagem: Arquivo pessoal

O médico me examinou, pediu para eu fazer alguns movimentos, mas não conseguia mexer o braço e a perna esquerda. Fiz uma tomografia do crânio, mas não foi constatada nenhuma alteração. Fui diagnosticada com enxaqueca e orientada a passar com um neurologista. Recebi alta mesmo com dificuldade nos movimentos.

Passei o domingo todo dormindo devido às medicações e na segunda fui trabalhar. Meu chefe notou que eu estava estranha e disse que eu precisava de atendimento médico. Minha fala estava embolada, continuava com dor de cabeça e a visão estava turva.