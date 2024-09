5 benefícios do suco de uva para a saúde e como escolher o seu

Por muito tempo, especialistas acreditaram que o suco de uva não oferecia muitos benefícios à saúde, pois, para sua produção, as uvas passam pelo processo de aquecimento e maceração para a liberação do sumo, sem que a fruta seja esmagada para evitar o resíduo amargo. Ou seja, o contato com a casca é menor e é nela que estão os polifenóis, substâncias com alto poder antioxidante.

"Porém, pesquisas mais recentes indicam que estes compostos bioativos estão presentes no suco de uva integral", afirma Edson Credidio, nutrólogo e professor de pós-graduação da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Benefícios do suco de uva

1. Ajuda a saúde cardiovascular: entre os polifenóis se destacam os taninos e o resveratrol, além dos flavonoides. "Eles também têm eficácia, pois ajudam na eliminação de placas de gordura, e no sistema circulatório, reduzindo o colesterol ruim (LDL)", endossa a nutricionista Maria Fernanda Vischi D'Ottavio, nutricionista do HCor (Hospital do Coração), em São Paulo.