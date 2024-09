PFF2, cirúrgica, pano: qual máscara usar para se proteger da fumaça?

O uso tem de ser por um período limitado: em geral, de 30 a 40 horas cumulativas, período suficiente para 'saturar' a máscara.

Bruno Arantes Dias, pneumologista

Estudo publicado em maio deste ano mostrou que as máscaras faciais (como a PFF2) são 80% eficazes na proteção contra poluição por material particulado. Pesquisadores acompanharam 2.300 moradores de 40 bairros em Shenyang, China, conhecida por altos níveis de poluição. O artigo foi publicado no periódico Journal of Environmental Economics and Management.

Cientistas consideraram o resultado positivo. A alta eficiência se deu pelo ajuste "perfeito" das máscaras, o que reduziu o vazamento de poluentes, melhorando significativamente o desempenho dos equipamentos.

Participantes que usavam máscaras passaram em menos consultas médicas, por motivos de queixas respiratórias ou cardiovasculares. Os benefícios à saúde do uso de máscaras superaram significativamente seus custos financeiros. Os pesquisadores concluíram que as máscaras faciais são uma medida econômica para reduzir os danos à saúde devido à poluição do ar.