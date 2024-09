'Ninguém está a salvo': o que meteorologistas gostariam que você soubesse

Se antes o aquecimento global parecia uma preocupação distante, hoje, o fenômeno já é uma realidade. Basta pensar nas nove ondas de calor registradas no Brasil em 2023, além das temperaturas elevadas neste inverno. O problema é mundial.

Para quem estuda o assunto e acompanha os fenômenos dia a dia, não há dúvidas de que as mudanças (ou emergências) climáticas devem causar eventos cada vez mais intensos e frequentes no país e no mundo.

O UOL falou com três meteorologistas sobre o assunto e, abaixo, eles contam o que gostariam que as pessoas soubessem —além da previsão do tempo.