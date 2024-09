Maidê Mahl vivia luto pela irmã: como ajudar quem sofre por uma perda?

Depressão

Ansiedade

Transtorno de estresse pós-traumático

Dificuldade em formar novos relacionamentos

Sentimentos persistentes de culpa ou raiva

Problemas de sono e apetite

Imunidade enfraquecida

Dores corporais inexplicáveis

Aumento do risco de condições crônicas, como doenças cardíacas.

Quando procurar ajuda especializada

Quem está ao redor da pessoa enlutada deve ficar atento a alguns sinais que indicam quando é hora de buscar apoio profissional. São eles:

Quando os sintomas persistem e não diminuem com o passar do tempo.

Se a pessoa está com dificuldade para retomar a vida diária e as responsabilidades, se afastando de contatos sociais.

Outro indício é quando ela começa a ter comportamentos autodestrutivos, como abusar de álcool e drogas, colocar-se em situações de perigo, praticar a automutilação ou pensar em suicídio.

É preciso também reconhecer a diferença entre luto e depressão, o que será feito por profissionais, que saberão indicar a ajuda necessária em cada situação.

Atualmente, existem profissionais especialistas em luto que ajudam os indivíduos a lidarem melhor com a perda. A terapia do luto visa dar acolhimento e fazer com que o enlutado expresse seus sentimentos, aceite e se adapte a essa nova realidade.