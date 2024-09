O que é o método 30-30-30, que combina comer proteína e treinar leve?

Para o médico do esporte Marco Aurélio, o método pode ser uma boa introdução a hábitos mais saudáveis, principalmente para quem é sedentário e está no início, por ser muito simples e fácil de aderir. "Além de melhorar a sensibilidade à insulina, por conta da atividade, o que é benéfico para o controle dos níveis de açúcar no sangue, especialmente em pessoas com risco de diabetes tipo 2", diz.

Posso seguir ou não o método?

Até pode, pelas vantagens já destacadas, mas é preciso ter ciência de que o acompanhamento profissional é indispensável. Thays Pomini, nutricionista pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) fala que um plano alimentar pensado para o emagrecimento é elaborado em cima de vários fatores e diretrizes; além disso leva em consideração o histórico médico e as necessidades individuais.

"Leva-se em conta sexo, idade, questões como sono, consumo adequado de fibras, hidratação, necessidade de suplementação, ou não, e até fatores emocionais, pois podem influenciar a saciedade. Não é só seguir o método que vai te deixar saudável", explica a nutricionista. E fora o consumo de proteínas, o organismo também depende de níveis adequados de carboidratos e gorduras.

No que compete à prática de atividades físicas, a orientação de um educador é fundamental, principalmente para se progredir, de nível. "Fazer exercícios leves diariamente são práticas saudáveis que podem ser sustentadas ao longo do tempo, mas é importante fazer ajustes conforme suas necessidades e objetivos evoluem, para maximizar os benefícios de saúde e fitness", ressalta Neves.