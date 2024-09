Fim do medo? Celulares não têm ligação direta com câncer de cérebro

Karipidis, que é formado em ciências, mestre em física e doutor em epidemiologia, além de ser diretor-assistente da Arpansa, se disse "confiante na conclusão". "E o que nos deixa muito confiantes é que, mesmo que o uso de celulares tenha disparado, os níveis de tumores cerebrais [diagnosticados ao longo dos anos estudados] se mantiveram estáveis", comentou ao jornal.

Por que o uso de celular preocupava cientistas?

Os aparelhos móveis, smartphones ou celulares mais simples, além de computadores, rádios, transmissores de televisão e torres de telefonia —emitem altas frequências de radiação eletromagnética, também conhecidas como ondas de rádio.

É importante destacar que estas ondas não são a mesma coisa que radiação nuclear.

"Radiação é basicamente energia que viaja de um ponto a outro. Há muitos diferentes tipos, por exemplo, a radiação ultravioleta do Sol. Nós estamos constantemente expostos à radiação de baixa frequência no nosso ambiente no dia a dia", explicou Karipidis. No entanto, porque usamos o telefone celular próximo à cabeça, o assunto se tornou um tema de interesse e preocupação para a comunidade científica.

O pesquisador ainda argumenta que a associação entre o uso de celular e o desenvolvimento de câncer foi criada pelos primeiros estudos sobre o assunto, que comparavam grupos de pessoas com câncer de cérebro e saudáveis, questionando ambos sobre o uso que faziam da tecnologia.