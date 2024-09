9 táticas para lidar com ansiedade; e o que não fazer durante uma crise

Perda de sono

Dores musculares sem explicação

Dores de cabeça

Falta ou excesso de apetite

Crises de choro

Episódios de apagões (esquecimento)

Dificuldades mentais de manter o foco

Grande confusão em se orientar diante das tarefas.

A fadiga intensa vem acompanhada de falta de motivação, falta de energia, coração acelerado e até mesmo dor no peito, sintomas típicos de uma crise de ansiedade.

Como lidar com a ansiedade

Imagem: iStock

Ao primeiro sinal de uma crise de ansiedade, a orientação é sempre buscar ajuda de familiares e amigos.