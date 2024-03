Maioria mente na terapia; qual o problema disso e como se expressar melhor

Mas saiba que mentir em terapia não é nada positivo, por mais que a intenção possa parecer, digamos, louvável.

Por que é melhor ser verdadeiro?

Honestidade é fundamental para o crescimento pessoal e sucesso do tratamento, afirma Flávio Henrique Nascimento, psiquiatra pela UFPI (Universidade Federal do Piauí). Tanto paciente quanto terapeuta devem trabalhar juntos, pela confiança e compreensão mútua. "Com informações falsas ou incompletas, a relação acaba minada, o direcionamento fica limitado e o progresso prejudicado", diz o médico.

Na prática, autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades, enfrentamento de situações e mudanças são atrasados ou impedidos. "O principal prejudicado com as mentiras é o próprio paciente, que pode ficar também com uma ideia de desvalorização da terapia, pensando que ela não serve para ajudá-lo", completa Larissa Lauriano, psiquiatra e professora da Afya Educação Médica de Fortaleza.

O risco de se receber diagnósticos e prescrições erradas também aumenta. Se envolver falsos sintomas ou melhoras, medicamentos sem necessidade podem ser utilizados ou então descontinuados. Há risco até de receber alta antecipada.

Tem mais. Caso a mentira seja descoberta, o psicólogo pode ficar numa posição ética delicada, principalmente se estiver envolvido em casos de confidencialidade e proteção ao paciente. Portanto, a advertência para não inventar vale tanto para quem mente, como para quem, com frequência, busca minimizar ou omitir fatos.