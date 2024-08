Erva-baleeira: planta ajuda na cicatrização e alivia dor e inflamação

"Quando fomos pesquisar a planta, observamos os relatos relacionados com cicatrização e nos chamou a atenção o uso para essa finalidade. Sabemos que o diabetes causa um problema de vasculite que dificulta a cicatrização, principalmente em regiões de extremidade. Então resolvemos testar o potencial de cicatrização da planta em animais diabéticos", lembrou a orientadora Thais Casagrande, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.

Remédio natural

A pesquisadora Jéssica Martim conseguiu comprovar que a pomada feita a base do óleo essencial da planta foi capaz de acelerar o processo de cicatrização de feridas em animais com diabetes.

As primeiras etapas envolveram análises microbiológicas da planta e a submissão do projeto ao comitê de ética e pesquisa animal da universidade —procedimento padrão para pesquisas com animais.

Após a aprovação do comitê, os experimentos começaram. Pequenos machucados foram feitos em ratos diabéticos e as pesquisadoras começaram a analisar o processo de cicatrização, principalmente nas feridas tratadas com a pomada de erva-baleeira. Os ratos foram acompanhados por 18 meses e foram divididos em grupos de tratamento de oito e 15 dias. A melhora no processo de cicatrização começou após oito dias de tratamento com a pomada.

As pesquisadoras reforçam que todo o trabalho indica o quanto pode ser benéfico para ajudar pessoas. O creme de erva-baleeira, de uso tópico, é também indicado para o tratamento de processos inflamatórios.