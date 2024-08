Passageiro em Guarulhos estava com catapora, não mpox; como diferenciar?

Ambas as doenças começam com febre antes de qualquer marca que se pareça com bolhas ou espinhas surgir.

Geralmente, as feridas se enchem de líquido, aumentam, depois formam crostas e desaparecem.

As feridas de mpox normalmente são maiores do que as da catapora e são mais profundas na pele.

No caso de mpox, as lesões aparecem todas de uma vez, já as feridas de catapora surgem em ondas.

Com a catapora, algumas manchas podem aparecer no peito, nas costas e no rosto, e depois você nota que seu antebraço está com manchas, e talvez suas pernas também. Nem todas as feridas de catapora estarão no mesmo estágio, enquanto as feridas de mpox progridem ao mesmo tempo e formam crostas de uma só vez.

As feridas de mpox são extremamente dolorosas, enquanto as de catapora causam apenas muita coceira.