Caso Izquierdo: o que é e quando ocorre a morte encefálica?

O Hospital Albert Einstein divulgou, na noite desta terça-feira (27), o horário e a causa da morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. Ele passou mal dentro do MorumBis na última quinta (22), durante o jogo da equipe uruguaia contra o São Paulo pela Libertadores.

O jogador morreu às 21h38 (de Brasília) desta terça. Ele estava internado desde o mal súbito e teve quadro agravado nos últimos dias. Izquerdo teve morte encefálica "após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".

Segundo o Ministério da Saúde, morte encefálica é a morte de fato, compreendida pela perda completa e irreversível das funções encefálicas cerebrais. Quando isso ocorre, a parada cardíaca será inevitável e, embora ainda haja batimentos cardíacos, a respiração não acontecerá sem ajuda de aparelhos e o coração não baterá por mais de algumas poucas horas. Por isso, a morte encefálica caracteriza a morte de um indivíduo.