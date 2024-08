Álcool, café, abacate: veja o que pode interferir no efeito de remédios

Mas não se trata de abolir fontes de vitamina K, o que deixaria a dieta pobre. "A recomendação é manter a regularidade no consumo, ou seja, evitar comer muito dela em um dia e nada no outro", disse o nutrólogo Nelson Iucif Jr., da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), em entrevista a VivaBem em 2018. "Assim, o médico consegue ajustar a dose segura e eficaz do medicamento", completa.

Leite + antibiótico

O cálcio dos laticínios pode inativar o efeito da tetraciclina, antibiótico bastante usado no tratamento de acne e no combate a um amplo espectro de bactérias. O medicamento adere ao mineral e acaba tendo sua eficácia reduzida. A recomendação é dar um intervalo de uma hora entre a administração do antibiótico e a ingestão de leite, queijo ou iogurte. O cálcio também interfere na absorção do ferro presente em remédios para tratar anemia.

Cafeína + broncodilatadores

De acordo com o guia da FDA (agência de saúde americana) que informa sobre interações perigosas entre remédios e alimentos, não se deve associar produtos que contêm cafeína (chás preto e verde, refrigerantes, bebidas energéticas e chocolate, além de café) e remédios cujo princípio ativo é a teofilina (prescritos para asma, bronquite e doença pulmonar obstrutiva crônica). Isso porque as substâncias se sobrepõem, elevando a toxicidade do medicamento e intensificando efeitos adversos como taquicardia e agitação. O mesmo pode acontecer ao misturar cafeína e o antibiótico ciprofloxacina, resultando em dor de cabeça, insônia e náusea.

Tiramina + antidepressivos

Queijos, vinho, embutidos, conservas e outros alimentos fermentados contêm tiramina, substância que pode reagir com antidepressivos inibidores da monoaminoxidase (IMAOs) potencializando a absorção da droga pelo organismo e causando aumento súbito da pressão arterial e enxaqueca.