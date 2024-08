O que o estado de sua língua pode dizer sobre sua saúde

Mas a língua faz mais do que sentir o gosto e nos ajudar a engolir o que está em nossa boca - sua aparência também pode compartilhar informações importantes sobre nossa saúde geral.

Línguas tecnicolor

As línguas podem se transformar em uma variedade surpreendente de cores.

As línguas vermelhas, por exemplo, se tiver brilhante, inflamada e inchada, às vezes, é chamada de língua de morango. As papilas que inflamam na superfície se parecem com as sementinhas da fruta, e podem começar com uma cobertura branca, fazendo com que pareça um morango ligeiramente verde. Em seguida, o revestimento se desprende, deixando a língua apenas com um tom vermelho brilhante.

Pode parecer um nome engraçado, mas a língua de morango deve sempre ser levada a sério. Primeiro, ela pode indicar escarlatina, que é causada pela bactéria streptococcus pyogenes. Ela é altamente contagiosa, mas pode ser tratada com antibióticos. No entanto, sem tratamento, a escarlatina pode levar a complicações como a febre reumática. A língua de morango também pode indicar a doença de Kawasaki, um distúrbio inflamatório potencialmente grave, observado principalmente em crianças. Isso também precisa ser reconhecido e tratado no hospital o mais rápido possível.

Essa característica de formato também pode ser observada na síndrome do choque tóxico, uma condição rara e com risco de morte - e uma emergência. A condição surge como resultado da invasão do corpo por bactérias da pele, liberando toxinas prejudiciais. Seus sintomas incluem febre alta, dores musculares e uma erupção cutânea característica de “lixa”.