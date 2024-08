Dor na língua nem sempre é afta: descubra causas e quando procurar ajuda

Extremamente dolorosas, essas lesões em forma de úlcera rasa geralmente começam com um pontinho incômodo na boca, que não tarda a evoluir para uma lesão branca, com bordas vermelhas. Não é por acaso que as aftas nos deixam com os "nervos à flor da pele": ao "destruir" o epitélio superficial da mucosa oral, elas expõem o ambiente às camadas mais profundas, onde estão as terminações nervosas.

Não há exatamente uma causa para as aftas, mas fatores como a ingestão de alimentos mais ácidos —frutas cítricas, por exemplo—, estresse físico ou emocional, baixa resistência imunológica, hereditariedade e oscilações hormonais podem contribuir para o seu aparecimento. Mais frequente entre crianças, elas normalmente desaparecem espontaneamente dentro de 10 a 15 dias.

Prática comum, não é recomendável colocar bicarbonato de sódio diretamente na afta, pois a substância alcalina pode piorar a irritação —ao invés disso, é mais seguro bochechar água com um pouco de bicarbonato, sem engoli-lo. O tratamento ideal, no entanto, é baseado em pomadas, anti-inflamatórios ou gel analgésicos.

3. Síndrome da boca ardente

A cena é um mistério até para os especialistas: o paciente reclama de queimação na língua mas, à primeira vista, não há nada de errado com sua mucosa oral. De origem desconhecida, a síndrome da boca ardente causa dor, mas confunde por não provocar lesões.

Seu diagnóstico, portanto, não é dos mais fáceis. Existem vários protocolos e guias mundiais com uma série de testes para fazer no paciente para excluir outras causas e chegar nesse diagnóstico, porque ainda não há um biomarcador específico, um exame que denuncie de cara a presença da síndrome. Então, fazemos o diagnóstico por exclusão.