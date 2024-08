Ciência descobre como recuperar neurônios; fazer exercícios ajuda

Em um estudo publicado na revista Neurology em 2018, os pesquisadores descobriram que pessoas idosas que se exercitam cerca de 52 horas durante um período de cerca de seis meses mostraram as maiores melhorias em vários testes de raciocínio e velocidade. Em média, as pessoas se exercitam por cerca de uma hora, três vezes por semana.

E o efeito foi visto tanto entre quem não tinha declínio cognitivo quanto em quem sofria com déficit cognitivo leve ou demência. As pessoas no estudo mostraram as melhorias mais fortes em sua capacidade de resolver problemas e processar informações. Entretanto, o efeito não foi tão robusto nos testes de memória.

Isso pode apoiar ainda mais a ideia de que, para a saúde do cérebro, o efeito global e cumulativo da atividade física é o que é importante. Além disso, a atividade física afeta o cérebro de várias formas diferentes, desde a preservação da rede nervosa do cérebro que começa a diminuir com a idade, ao aumento da função dos neurônios e à melhoria do fluxo sanguíneo para as células cerebrais.

Como estimular o cérebro no dia a dia

Leia livros: estimula a memória, melhora a capacidade cognitiva, desenvolve a inteligência ao expor os leitores a experiências de personagens;

Faça palavras cruzadas, caça-palavras e jogos de tabuleiro: estimulam a memória e a atenção;