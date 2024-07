'Meu bebê foi diagnosticado com câncer uma semana depois do nascimento'

'Sabíamos que não teria cura'

Ele fez três ciclos de quimioterapia, mas a gente já sabia que não teria cura.

Tive de tirar forças não sei de onde para lidar com essa situação. Ficava seis horas em casa e o resto do tempo na UTI com ele. Eu tirava leite, mas ele nunca mais conseguiu mamar —a última vez foi em casa. Depois, foi apenas a alimentação parenteral [na corrente sanguínea].

Vivia um dia após o outro. Perto do Dia das Crianças, os médicos nos deram alta. O Vicente tinha traqueostomia e me ensinaram como aspirar. A alta, antes do terceiro ciclo de quimioterapia, foi para a gente ficar em casa e se despedir.

A coluna dele já estava tomada com a metástase. Trouxemos ele para casa com o respirador, morfina. Fiz tudo por ele, virei uma enfermeira. Lidei do jeito que eu nem imaginava que sabia lidar com uma criança que precisava de cuidados especiais.

Ele faleceu no dia 2 de novembro de 2018. Enquanto ainda estava vivo, fizemos um exame que mostrou que o câncer dele era genético. E, na nossa família, muita gente morreu de câncer. Fez sentido.