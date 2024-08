Tem problema comer fruta à noite? Especialistas respondem

Pessoas com diabetes precisam ter cautela, uma vez que alguns tipos de frutas (uva, manga e banana, por exemplo) têm alto teor de frutose, o açúcar natural. Nesse caso, antes do consumo, é preciso avaliar a dosagem de insulina e o nível de glicemia, entre outros detalhes.

Apesar de saudáveis, o tempo de consumo das frutas antes de dormir faz diferença. Isso porque o horário em que comemos é um indicador relevante para as células que controlam o ciclo circadiano, nosso relógio biológico.

As refeições devem ser feitas até três horas antes de deitar. Mas caso você sinta fome, não precisa ficar preso a esse limite. Quem sente necessidade pode comer até uma hora antes e ainda obterá benefícios provenientes destes alimentos. Mas a indicação é que não haja exagero, para que evitar refluxo gastroesofágico.

A seguir, confira seis opções de frutas para um jantar mais leve e saudável.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Abacate: contém fitoesteróis, substâncias que auxiliam no controle glicêmico (nível de açúcar no sangue) noturno, na regulação do cortisol (hormônio que reduz inflamações, controla o estresse e ajuda no funcionamento do sistema imunológico) e do colesterol.