'Não fui respeitado': jovem trans, ele engravidou e virou pai solo aos 20

"Foi maravilhoso, a criança saiu e já subiu uma alegria, tudo mudou, já foi uma coisa diferente."

Agora com Sofia ao lado, Yuri conta que seu maior desafio é ter que deixar Sofia com outras pessoas para seguir sua rotina na escola e no trabalho.

Ele precisa se desdobrar para manter a filha e conta que exigiu o afastamento do genitor depois que ele não aceitou bem o fim do namoro dos dois, que durou cerca de quatro meses.

A minha relação com ele não era muito boa, a gente sempre estava brigando, sempre tentando rebaixar um ao outro e ele, na verdade, nunca me viu como homem. Ele me chamava pelos pronomes certos, mas quando terminamos ele simplesmente parou de me respeitar e começou a falar pra todo mundo que eu era uma mulher.

A situação obrigou o rapaz a encarar a paternidade solo, uma questão tranquila para Yuri, que faz planos para o futuro ao lado de Sofia.