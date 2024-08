Alguém parece interessante? Veja 4 elementos que tornam a pessoa atraente

Mas ela assegura que relações afetivas são complexas, não seguem roteiros pré-definidos, e que a atração pode, sim, dar as caras só depois de se conhecer bem alguém, como acontece com casais que antes de apaixonarem mantinham relação de amizade.

De acordo com estudos da Universidade de Illinois (EUA), publicados entre 2010 e 2018 no periódico científico Personality and Social Psychology, a partir de resultados obtidos em experimentos com voluntários, os pesquisadores demonstraram que o cérebro humano tende a se interessar, inclusive do ponto de vista sexual, pelo que lhe parece mais familiar.

1. Gente como a gente

"Muitas vezes, somos atraídos por alguém que é parecido conosco ou com nossos pais porque, de maneira inconsciente, reconhecemos uma série de características que herdamos e priorizamos", explica Eduardo Perin, psiquiatra pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e especialista em sexualidade pelo InPaSex (Instituto Paulista de Sexualidade). Sem a presença de quem amamos, a projeção do afeto e a atenção dada a esse "date" é ainda maior.

2. Desafiador

O interesse que alguém nos desperta tem a ver com seu físico, sua personalidade, suas expressões e falas (que podem remeter tanto a nós como a nossos pais), mas também atitudes específicas que nos desafiam pelas similaridades com outras que não foram muito agradáveis para nós. Pode parecer estranho, mas, de acordo com Perin, sentimos atração ou damos mais chances para relações que instigam situações difíceis iguais às passadas com os nossos pais.