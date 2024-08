Melhor solução para estresse nem sempre é relaxar, aponta estudo

Um estudo publicado em abril no Journal of the American College of Cardiology mostrou que a prática regular de atividades físicas é extremamente benéfica na diminuição do estresse, especialmente em pessoas com transtornos mentais, como a depressão.

Os pesquisadores analisaram dados de mais de 50 mil pessoas para investigar a relação entre exercícios físicos e a redução do estresse.

Além da redução do estresse, durante um período médio de dez anos, os participantes que seguiram as recomendações de atividade física apresentaram um risco 23% menor de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com aqueles que não seguiram essas recomendações.