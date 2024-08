As unhas falam - e podem nos contar muito sobre a nossa própria saúde

Há também a leuconíquia, o termo técnico para a descoloração branca das unhas, que pode assumir várias formas.

Em alguns casos, as marcas brancas nas unhas podem indicar envenenamento por metais pesados como chumbo ou arsênico - ambos continuam sendo um problema em muitos países do mundo devido à poluição do sistema de água.

Se a brancura se estender por toda a unha e envolver várias unhas, é mais provável que o problema seja uma deficiência de proteína na circulação. Isso pode indicar uma doença hepática ou renal.

No entanto, pequenas marcas brancas na unha provavelmente sugerem algum tipo de dano traumático, desde uma batida ou queda de algo pesado no dedo do pé até o fechamento de uma porta no dedo. Até mesmo as práticas comuns de roer as unhas e fazer manicure com excesso de entusiasmo podem causar danos às unhas.

E se você já bateu o dedo do pé ou prendeu um dedo, também pode ter notado uma descoloração roxa escura, azul ou vermelha na unha. Trata-se de um hematoma subungueal, um acúmulo de sangue entre a unha e seu leito após um trauma. Normalmente, esses hematomas se curam sozinhos com o tempo, mas também podem provocar infecções ou a separação da unha do leito.

Exames emergenciais das unhas

Durante uma emergência médica, as unhas do paciente são frequentemente verificadas pelos médicos quanto à saturação de oxigênio no sangue. Isso é medido por um oxímetro de pulso, que se prende a um dedo e ilumina a ponta do dedo, medindo a quantidade de sangue que passa por ele. Isso demonstra a quantidade de oxigênio que está entrando na corrente sanguínea e, portanto, a eficácia do funcionamento do coração e dos pulmões.