Unhas perfeitas, riscos ocultos: como a manicure pode afetar a saúde

O principal cuidado que se deve ter em relação às unhas é sempre hidratá-las, com cremes e óleos, asseguram as fontes consultadas. O ideal também é mantê-las curtas, cortadas ou lixadas, para diminuir as sujidades sob elas. Se possível, evite aplicar esmaltes ou no caso de se usar, não ficar com eles nas unhas por muito tempo, depois remover todos os resíduos e, por fim, fazer uma hidratação.

Pessoas com diabetes precisam de cuidados especiais com as unhas, sobretudo às dos pés, devido a algumas complicações associadas à doença. "Por serem mais suscetíveis a infecções, não devem retirar cutículas" alerta a dermatologista Ana Carolina Sumam. Complementarmente devem verificar com regularidade a presença de calosidades, bolhas, micoses, ressecamentos ou feridas nos pés.

Cortes de unha com formato reto evitam que elas encravem, principalmente nos pés, informa a dermatologista Ana Roberta Figueiredo. De acordo com ela, Sumam e a podologista Marta Botelho, unhas com aspecto natural e simplificado estão em alta entre celebridades e na moda. Para quem quer saber mais a respeito, a tendência pode ser pesquisada em sites de beleza e nas redes sociais como "nonicure" ou #nakednails.