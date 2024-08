9 alimentos que não devem ficar na geladeira, apesar de brasileiro insistir

Caso queira congelar vegetais crus (brócolis, cenoura, abóbora) é necessário passá-los por um "branqueamento", uma técnica de conservação de alimentos que ajuda a preservar cor, textura, sabor e valor nutricional antes do congelamento. O processo consiste em submeter os alimentos a um choque térmico, mergulhando-os em água fervente por um curto período e, em seguida, resfriando-os rapidamente em água gelada.

Aqui, um passo a passo básico:

Higienização: lave bem os vegetais e corte-os em pedaços do tamanho desejado; Cozimento rápido: coloque os vegetais em uma panela com água fervente por um tempo específico (em geral entre 1 e 4 minutos, dependendo do tipo de vegetal); Resfriamento rápido: retire os vegetais da água fervente e mergulhe-os imediatamente em uma tigela com água gelada e gelo para interromper o cozimento; Secagem e armazenamento: escorra bem os vegetais, seque-os e armazene-os em sacos plásticos próprios para congelamento, removendo o excesso de ar.

Essa técnica ajuda a inativar enzimas que causam o escurecimento e a perda de qualidade dos alimentos, permitindo que eles sejam armazenados por até três meses no congelador.

Fontes: Carolina Böettge Rosa, professora do curso de nutrição do Centro Universitário Cesuca (RS); Larissa Mazocco, professora do curso de nutrição do UDF (Centro Universitário do Distrito Federal); Lucas dos Santos Gonçalez de Brito e Thaisi Aparecida Silva Castro, nutricionistas do HNipo (Hospital Nipo-Brasileiro), de São Paulo; Paula Lima, nutricionista do UDI Hospital, da Rede D'Or, em São Luís (MA).