Despensa mudou de tamanho: Plano Real transformou mesa dos brasileiros

"A alta do consumo e da confiança econômica afetaram positivamente áreas como o varejo, mercado imobiliário e construção civil, além do crescimento de mercados emergentes como turismo e tecnologia. O Plano Real não apenas estabilizou a economia, mas também transformou o cotidiano dos brasileiros e diversificou seus hábitos", explica Luã Santini, professor de Administração da Faculdade Anhanguera.

Novos hábitos de consumo

A dieta dos brasileiros mudou significativamente. Segundo Santini, a expansão de supermercados e hipermercados ampliou a oferta de produtos importados e ultraprocessados. "Ao passo que cresce a procura por comida pronta, congelada e ultraprocessados, outra vertente também é incentivada, a da apreciação pela gastronomia e qualidade dos alimentos."

As despensas diminuíram de tamanho, e itens alimentícios passaram a fazer parte do dia a dia. "As famílias deixaram de comprar tudo uma vez por mês e passaram a ir ao mercado mais vezes, uma vez por semana, por exemplo, sem se preocupar com a perda imediata de valor da moeda", afirma Veneziano de Castro Araújo, professor de Economia da Faculdade Belavista.

Antes do Real, era difícil poupar, e apenas algumas famílias abastadas tinham acesso a produtos financeiros que minimizavam as perdas. "Duas coisas marcaram minha infância na transição da inflação descontrolada para o Plano Real: a máquina remarcadora de preço e a despensa da cozinha. São aspectos que mudaram completamente após o Real", relembra Araújo.

Em 1994, no início do Real, com uma nota de R$ 1 —que tinha um beija-flor estampado e deixou de circular em 2005— comprava-se oito pães, tomava-se um café e ainda sobravam R$ 0,10 de troco ou se levava para casa 1 kg de frango. A mesma nota de R$ 1 valia o mesmo que US$ 1.