Por quanto tempo é normal sentir dor de cabeça? Quando pode ser algo grave?

Já a dor de cabeça persistente pode ser um sintoma clínico de um aumento da pressão intracraniana. Isso acontece no caso de tumores cerebrais, hidrocefalia, meningite e hemorragias, por exemplo.

Existe também a possibilidade de a cefaleia estar associada a quadros infecciosos e a doenças em algum órgão. Pensou no fígado? Os especialistas afirmam que associar um problema no fígado à dor de cabeça é mito. Segundo eles, o desequilíbrio neuroquímico em centros cerebrais responsáveis pela interpretação subjetiva do olfato e paladar sugere a falsa comparação.

Geralmente, a dor de cabeça surge pela ingestão de algum tipo de alimento ou pelo exagero de bebidas alcoólicas, sem relação direta com um problema no fígado. Além disso, a associação é impossível também em casos de enxaqueca, que é uma doença neurológica e, portanto, sem ligação com este órgão. Novamente, cada caso e os respectivos sintomas apresentados devem ser avaliados individualmente pelo especialista.

Prenúncio de um AVC?

A dor de cabeça pode também ser um sinal de AVC (acidente vascular cerebral), que decorre do extravasamento de sangue (quando é hemorrágico) ou por falta de circulação em uma área específica do cérebro (chamado AVC isquêmico). Entretanto, a cefaleia não é o principal sintoma, sendo os mais comuns a dificuldade motora repentina, perda de sensibilidade, paralisia de um lado do corpo e problema de fala.

Algumas situações e características da dor de cabeça podem indicar a manifestação de um derrame cerebral, por exemplo, quando ela deixa de ser eventual, sem motivo aparente, assim como de forte intensidade e súbita.