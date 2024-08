Alerta: 10 erros diários que aceleram o envelhecimento ao redor dos olhos

Geralmente um reflexo inconsciente, sobretudo quando estamos cansados ou sob estresse, esse hábito, com muita força ou frequência, pode causar microtraumas na pele (devido à quebra de fibras de colágeno e elastina) e danos aos vasos sanguíneos, levando ao aparecimento de olheiras, rugas e flacidez.

"A pele do contorno dos olhos é quatro vezes mais fina que a pele do restante do rosto e do corpo", informa Ana Carolina Sumam, dermatologista pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), ressaltando para se evitar o hábito de friccionar especialmente nas pálpebras, que podem terminar frouxas.

2. Não remover maquiagem

Pode ser sombra, pó compacto, delineador, corretivo, o que for. Dormir com maquiagem na área dos olhos acaba obstruindo os poros e causando irritações, quadros alérgicos, infecções e mais prejuízos que aceleram o envelhecimento local.

Sem contar que impede a regeneração da pele durante o sono, marcada pelo aumento da produção de colágeno e renovação celular.

3. Tomar sol sem proteção