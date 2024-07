Breaking nas Olimpíadas: 'Fiz aula para conhecer e agora quero torcer'

Cada país pode ter até quatro representantes no breaking olímpico —dois homens e duas mulheres. No total, a modalidade contará com 32 atletas que farão movimentos de improvisos de acordo com o som tocado pelos DJ´s durante a competição.

Dança é esporte Olímpico?

Competições de breaking não são novidade. Elas acontecem desde a década de 1990 e se tornaram muito populares dentro das comunidades de hip hop —já que o estilo é uma mistura dos passos do ritmo do gênero musical com acrobacias e footwork (movimento com os pés) estilizado.

Em 2018, a modalidade apareceu nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina. Por conta de seu sucesso, foi escolhido para integrar os outros esportes nas Olimpíadas de Paris em 2024, trazendo o público jovem junto com o skate e o surfe.

Aprendendo a dançar

Durante o período olímpico, a rede de academias Bio Ritmo dará aulas especiais para os alunos que querem conhecer um pouco mais da modalidade. Na prática, trata-se de uma aula de hip hop com alguns passos de breaking para iniciantes —afinal, não dá para exigir cambalhotas na primeira tentativa.