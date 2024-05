Capacidade do cérebro não é infinita e esquecer também faz bem; entenda

As memórias são essenciais, desde a aprendizagem até a capacidade de criar vínculos afetivos. "Elas nos tornam quem somos. São elas que nos ajudam a compreender o mundo e moldam nossa visão. São aquilo que nós lembramos e aquilo que queremos esquecer", diz Ângela Wyse, neurologista e professora do Departamento de Bioquímica da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Embora a capacidade de memorização seja um fator essencial para formarmos nossa identidade e administrar nossa vida cotidiana, esquecer também tem seu lado positivo.

A capacidade do cérebro não é infinita e, por isso, seria inviável se lembrar de todos os detalhes da infância, de todas as aulas da faculdade ou do nome de todas as pessoas que você já conheceu. Além disso, muitas das informações que nos deparamos em nosso dia a dia, como as pessoas que cruzamos na rua ou placas que vemos, são inúteis para nosso cérebro.