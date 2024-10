Sabia que há uma 'rede de saliência' no cérebro? Mas ela está ligada à depressão

O estudo, publicado na revista científica Nature no início de setembro, analisou a atividade cerebral de 141 pacientes com depressão e 37 sem a doença. O objetivo era encontrar como a doença altera a forma como as regiões do cérebro se comunicam entre elas.

"Nós geralmente observamos o cérebro a partir de como suas regiões se comunicam umas com as outras - como se todas elas entrassem em uma chamada telefônica em equipe. A questão é saber com quais outras regiões se está conversando e de qual rede se faz parte", disse Miriam Klein-Flügge, neurocientista cognitiva da Universidade de Oxford, Reino Unido, que não participou do estudo.

Os pesquisadores descobriram que a chamada "rede de saliência frontoestriatal" foi expandida em participantes com depressão, em comparação com o grupo sem a doença. Essa rede é importante por orientar a atenção, focar nos estímulos relevantes que entram no cérebro e regular as respostas emocionais a eles.

"Ainda não se sabe exatamente o que essa rede faz, porém já se sabe que ela é importante para os sintomas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade", disse Roiser.

Expansão da rede de saliência prevê depressão

A evidência do aumento da rede de saliência descoberta no estudo foi considerada um robusto indicador que poderia prever se as pessoas desenvolveriam depressão mais adiante na vida. Os pesquisadores descobriram que essa rede já estava ampliada em um grupo de crianças de 10 a 12 anos de idade que desenvolveram posteriormente depressão na adolescência.