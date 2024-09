Pesquisadores descobrem região do cérebro ligada à dislexia

No entanto, nem mesmo uma ressonância magnética é capaz de examinar o tálamo minuciosamente. Isso se deve ao fato de ele ser minúsculo e estar localizado bem no meio do cérebro. A menor parte do tálamo é do tamanho de um grão de pimenta.

Sistema especial consegue examinar. Graças a um sistema especial de ressonância magnética do Instituto Max Planck de Neurociências Cognitivas, em Leipzig, pesquisadores conseguiram examinar o tálamo mais detalhadamente.

Alterações no tálamo e dislexia. De acordo com o estudo publicado na revista científica Brain, o tálamo de quem tem dislexia apresenta alterações na função e na estrutura da parte que é sensível ao movimento. Isso foi observado principalmente em disléxicos homens. Para pesquisa, foram analisados os cérebros de 25 pessoas com dislexia e 24 sem o transtorno.

Passo importante. Os pesquisadores consideram o achado um passo extremamente importante para compreender esta região do cérebro. "Esta descoberta abre caminho para novos estudos para entender melhor os mecanismos cerebrais subjacentes à dislexia", afirma Katharina von Kriegstein, pesquisadora e professora da área de neurociência cognitiva da Universidade Técnica (TU) de Dresden.

Novos métodos terapêuticos

A cientista Christa Müller-Axt, também da TU Dresden, afirmou que esta descoberta pode possibilitar o desenvolvimento de novos métodos de tratamento. "Isto poderia abrir possibilidades para técnicas de neuroestimulação não invasivas, como um método terapêutico promissor para modular a atividade destas estruturas cerebrais e, assim, aliviar alguns sintomas de dislexia."