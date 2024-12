Táticas para evitar o ganho de peso nas confraternizações de fim de ano

A ideia na verdade é planejar as saídas e escolher as melhores opções dentro do que está disponível.

Antes do evento

O maior erro que as pessoas cometem é pular refeições com o intuito de economizar calorias para poder esbanjar no evento. O problema disso é que você chega com tanta fome que fica praticamente impossível de fazer boas escolhas.

O ideal é ir de estômago forrado, assim você consegue apenas degustar o que está sendo servido e controla as suas porções.

Faça uma refeição volumosa, porém pouco calórica antes de sair de casa. Uma excelente opção é uma salada com vegetais crus como pepino, tomate, cenoura e beterraba ralada, além de um mix de folhas. Alimentos crus demoram mais tempo para serem digeridos pelo nosso organismo, aumentando a saciedade.