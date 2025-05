Frango com patê de azeitona: lanche fácil que vale por um jantar

4 fatias de pão (sugiro o de fermentação natural)

1 berinjela pequena (250 g)

1 xícara de azeitona preta fatiada (150 g)

1 peito de frango (200 g)

4 dentes de alho

1 pitada de sal

1 colher de chá de páprica defumada

4 folhas de alface

Imagem: Léo Avesani

Modo de preparo

Higienize a berinjela e corte fora a pontinha. Em seguida, corte-a em quatro partes e coloque-a na cestinha da airfryer com a casca virada para baixo. Junte quatro dentes de alho e asse por 15 minutos a 200°C.

Com uma pinça, retire a berinjela da airfryer e, com cuidado, remova a casca —ela sai fácil como se você estivesse descascando uma banana. Descarte a casca. Pressione os dentes de alho com um garfo para soltar a pele.

Coloque a berinjela, os dentes de alho e a azeitona fatiada no liquidificador ou no processador e bata por 2 minutos até virar um creme. Transfira para um pote e leve à geladeira.