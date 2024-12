Proteína em lata é melhor que barrinha

Alimentos como vegetais e carnes magras (isso inclui o atum) conferem maior saciedade, ajudando a regular o apetite e evitando picos de glicose. Eles possuem menor densidade calórica, o que significa menos calorias por volume de comida — no exemplo, a barra de proteína com 60 g fornece quase as mesmas calorias que a lata inteira de salada de atum, com 150 g.

Além disso, os ultraprocessados são desenvolvidos para serem altamente palatáveis, estimulando o consumo excessivo. Para entender melhor isso, basta perguntar: eu seria capaz de comer uma barra de proteína, mesmo sem estar com fome? E uma lata de atum?

Mercúrio e BPA são sua preocupação?

Talvez você já tenha lido sobre os potenciais riscos do consumo de alimentos enlatados. No caso do atum, as principais preocupações são o teor de mercúrio, que pode se acumular em peixes maiores e causar danos à saúde, e a presença em algumas embalagens de bisfenol-A (BPA), uma substância com efeitos nocivos à saúde. No entanto, o atum em lata geralmente tem menos mercúrio por ser feito a partir de peixes menores, sendo uma opção mais segura nesse aspecto.

O que diz o fabricante?

Questionamos o fabricante Gomes da Costa quanto ao monitoramento de metais pesados e o uso de BPA nas latas, mas não tivemos resposta até a publicação desta coluna.