Tempero caseiro para congela é prático e deixa suas refeições mais gostosas

Adicione a cebola no processador com o sal e bata até picar bem.

Em uma tigela, apoie uma peneira e coloque toda a cebola triturada na peneira. Como adicionamos sal, a cebola vai soltar bastante água, essa etapa é muito importante pois isso vai garantir a durabilidade do tempero na geladeira e ao aquecer o tempero na frigideira ele não vai ficar espirrando.

Coloque os dentes de alho separados em um prato e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Agora, coloque-os dentro de um pote de vidro (daqueles de palmito), tampe e agite vigorosamente por 30 segundos a 1 minuto. Isso vai fazer com que todas as cascas do alho se desprendam.

No processador que usamos para a cebola, sem precisar lavar, acrescente os dentes de alho sem a casca e bata bem até triturar por completo. Coloque o alho junto com a cebola na peneira.

Agora, adicione a salsinha com o talo e as folhas no processador e triture bem. Coloque a salsinha triturada junto com a cebola e o alho.

Corte e descarte apenas a raiz da cebolinha, porém mantenha a parte branca. Bata no processador até triturar bem.