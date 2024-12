Pessoas ainda confundem HIV e Aids; entenda diferenças e novos tratamentos

Por outro lado, uma pessoa em tratamento contra o HIV pode vir a nunca desenvolver Aids e levar uma vida normal. Inclusive, se ela seguir o tratamento corretamente, sua carga viral pode ficar indetectável, a ponto de ela deixar de transmitir o vírus, o que significa que tratamento também é prevenção.

Prevenção do HIV

Eu conheci a epidemia da Aids, na década de 1980 e 1990, de perto. Hoje o tratamento, totalmente gratuito e disponível pelo SUS para toda a pessoa com o vírus, mudou completamente a história da doença.

O tratamento da infecção pelo HIV, por exemplo, era extremamente limitado, restringindo-se a medicamentos antirretrovirais (havia apenas os inibidores da transcriptase reversa) que, usados isoladamente, tinham um impacto discreto na mortalidade geral dos pacientes, que morriam de infecções oportunistas como pneumonia e tuberculose pouco tempo depois de receberem o exame positivo.

Esse cenário mudou radicalmente a partir de meados da década de 1990, quando um novo grupo de drogas passou a ser estudado, os inibidores da protease. Associados aos antirretrovirais já utilizados, o tratamento conhecido como "coquetel" demonstrou um efeito antiviral capaz de melhorar a imunidade e a consequente resposta a infecções oportunistas, reduzindo significantemente a mortalidade dos pacientes com HIV/Aids.

A expansão do acesso ao tratamento do HIV reduziu pela metade as mortes relacionadas à Aids no mundo, passando de 1,3 milhão em 2010 para 630 mil em 2023.