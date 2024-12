Trocou tabaco pelo 'vape'? Cigarros eletrônicos têm altas taxas de nicotina

Nesse sentido, uma pesquisa lançada pelo Incor-FMUSP (Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) e realizada com mais de 400 usuários de cigarros eletrônicos que frequentam bares e eventos no estado de São Paulo dá força aos críticos dos vapes. Feita em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e o Laboratório de Toxicologia da Rede Premium de Equipamentos Multiusuários da FMUSP, que contou com o apoio da ACT - Promoção da Saúde, a pesquisa trouxe dados importantes sobre os cigarros eletrônicos.

Níveis altos de nicotina e doenças

A pesquisa revelou que 20% dos participantes declararam ter alguma doença, sendo asma, alergia e hipertensão as mais frequentes. Quando comparados com a população não fumante da mesma faixa etária, os usuários de cigarro eletrônico apresentaram uma prevalência maior de asma, possivelmente relacionada ao uso desses dispositivos, de acordo com os pesquisadores.

Os investigadores mediram também o nível de nicotina encontrado no organismo dos participantes da pesquisa. Em 13% dos usuários, os níveis superaram em até seis vezes os encontrados em fumantes de 20 cigarros comuns por dia (média de 400 ng/ml). Alguns usuários chegaram a apresentar níveis que variavam de 1.000 a 4.500 ng/ml.

O estudo associou as taxas de nicotina presentes nesses dispositivos ao aumento do risco de ansiedade. Usuários de dispositivos com quantidades muito elevadas de nicotina (> 400 mg/ml) apresentaram mais ansiedade que os usuários de dispositivos com menos nicotina.

"A ação da nicotina no cérebro causa sensação de bem-estar momentâneo, fazendo com que pessoas ansiosas tendam a usar o produto para esta finalidade, mas na medida que esta exposição se torna frequente, a própria ausência da nicotina aumenta a sensação de ansiedade, tornando o consumo ainda mais intenso, dificultando o abandono", esclareceu ao site do Incor Jaqueline Scholz, coordenadora da pesquisa e diretora Programa de Tratamento do Tabagismo do InCor, área de cardiologia.