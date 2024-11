Pressão 12 por 8 é normal ou alta? Diretrizes mudaram um pouco

Hipertensão arterial: maior que 140 por 90 mmHg (acima de 14 por 9).

"A grande diferença é que a pressão agora é chamada de pressão arterial não elevada quando ela é menor que 120 por 70", explica Martins.

Na prática, as novas diretrizes não propõem mudanças no critério de diagnóstico da hipertensão, já que anteriormente eram consideradas hipertensas as pessoas com pressão superior a 140 por 90 mmHg e isso não mudou.

O que ocorre é que médicos e pacientes devem atentar para o fato de que indivíduos com pressão arterial entre 120 por 70 mmHg e 139 por 89 mmHg têm um risco maior de desenvolver hipertensão em médio e longo prazo.

Se outrora essas pessoas saiam do consultório médico com a impressão de que sua pressão arterial estava normal, hoje elas devem ser orientadas a adotar mudanças no estilo de vida, como perder peso e praticar exercícios físicos, por exemplo.

"Se a pessoa tiver a pressão 120 por 80, o chamado 12 por 8, ela precisa começar a tomar remédio? Não, não precisa. Sua pressão vai ser chamada de pressão arterial elevada e isso tem como finalidade principal alertar no sentido de que ela tem uma tendência muito maior a longo prazo de se tornar hipertensa", finaliza o cardiologista.